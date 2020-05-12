Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.

с чего всё началось

Российское министерство труда, профсоюзы и работодатели планируют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые смогут избавить жителей страны от зарплат ниже МРОТ.

В России могут исчезнуть зарплаты ниже МРОТ

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