Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%. Также может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.
Читать в источнике
Комментировать441
с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

Подробнее о событии

Плюс для экономики РФ: снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM07:19

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Происшествия

СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде

Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
Газета.Ru 08:35
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Российская газета вчера в 04:57
Армия и оружие

Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе

Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Взгляд.ру 04:18
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 06:31
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Происшествия

В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

РИА Новости 07:48
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Здоровье

Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника

Исследователи ранее выяснили, что 70-80 процентов продуцирующих антитела клеток располагаются в слизистой оболочке кишечника, пишет «Медикфорум».
Shraibikus News 07:55
Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о просмотре в «Порту»

Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич рассказал, как прошел его просмотр в португальском клубе "Порту".
Тульская служба новостей 07:40
Происшествия

В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус

Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
РИА Новости 07:47
Космос

Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион

Спутник может делать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и время суток.
Эхо Москвы 09 февраля в 05:30
Политика

Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:49
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Газета.Ru 01:46
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
REGNUM 08:44
Политика

Зеленский уволил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
РБК 04:44
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Кино

Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть

Ролик со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» появился в Сети, в нем показана сцена празднования Масленицы на ярмарке.
iReactor 08:37
Общество

Новый план достройки «Северного потока-2» опровергли

Оператор «Северного потока-2», проектная компания Nord Stream 2, опроверг информацию о появлении нового плана достройки газопровода.
Lenta.ru 07:58
Игры

Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий

На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Происшествия

В московском отеле задержали серийного насильника

Вести.Ru 07:54
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 01:31
Фигурное катание

Константинова покинула группу тренера Чеботаревой

МонаВиста 08:07
Шоу-бизнес

Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Новый День 07:39
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Эксперты Ассоциации технического надзора Германии (TUV) составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов по итогам 2019 года.
Shraibikus News 01:22
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Вести.Ru 08:46
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Astera 05:42
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

Трейлер уже собрал множество просмотров в сети. Как сообщает ToDay News Ufa, широкоформатная лента выйдет в прокат в этом году.
ToDay News Ufa вчера в 12:15
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное