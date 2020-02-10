Экономика
Газета.RuВ России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%. Также может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
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Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о просмотре в «Порту»
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В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус
Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
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Спутник может делать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и время суток.
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Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины
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В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
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Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
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Зеленский уволил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Кино
Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть
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Новый план достройки «Северного потока-2» опровергли
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.