Экономика
Газета.RuВ России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%. Также может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.
Читать в источнике
Оценить539
с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Культура
Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли
По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Спорт
Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Происшествия
Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса
Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В интернет утекла база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2»
РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.
Политика
Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
В Башкирии двухлетнего мальчика обнаружили ночью в сугробе
Двухлетнего мальчика нашли прошлой ночью в сугробе в Мелеузовском районе республики Башкортостан.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.