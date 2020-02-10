Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%. Также может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.
Читать в источнике
Комментировать424
с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомостивчера в 16:44

Подробнее о событии

Плюс для экономики РФ: снижение страховых взносов для работодателей

REGNUM07:19

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле

РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Lenta.ru 04:08
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Культура

Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян

iReactor вчера в 22:52
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Здоровье

Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли

По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.
Profinance.ru 07:08
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

Российская газета 02:09
Спорт

Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 05:59
Происшествия

Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса

Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром.
Lenta.ru 04:44
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известия вчера в 23:12
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
Гаджеты

Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены

Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Astera 07:00
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева восстанавливается после операции

Анастасия Макеева перенесла операцию.
ИА InterMedia 03:43
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В интернет утекла база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов.
Известия 01:39
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья

Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Актуальные Новости 00:28
Культура

Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2»

РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.
РИАМО 06:00
Политика

Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:15
Происшествия

В Башкирии двухлетнего мальчика обнаружили ночью в сугробе

Двухлетнего мальчика нашли прошлой ночью в сугробе в Мелеузовском районе республики Башкортостан.
ФедералПресс 03:15
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Происшествия

Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

РИА Новости 05:37
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное