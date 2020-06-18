В правительстве и в администрации президента России обсуждают повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для обеспеченных россиян, сообщили источники Forbes и РБК.

Правительство обсуждает повышение НДФЛ для богатых до 15%

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