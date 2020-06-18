Экономика

Daily StormDaily StormПравительство обсуждает повышение НДФЛ для богатых до 15%

В правительстве и в администрации президента России обсуждают повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для обеспеченных россиян, сообщили источники Forbes и РБК.
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ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Грозненский "Ахмат" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2.
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Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

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Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте оставшихся матчей РПЛ

Фанаты футбольного клуба «Локомотив» выступили с заявлением, в котором объявили бойкот на оставшиеся матчи сезона-2019/20 РПЛ.
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В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли

Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
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Володин заявил, что преемник Путина получит сильную Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преемник президента России Владимира Путина получит сильную Россию.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Общество

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:41
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Транспорт

В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение

В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
RT на русском 12:35
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
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Общество

В Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
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Здоровье

В Прикамье безопасный режим продлен до конца июня

Пермь, 19 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Пермском крае режим ответственного поведения граждан продлен до 1 июля.
REGNUM 12:38
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Шоу-бизнес

Домогаров закрыл свой Instagram после поста о Михаиле Ефремове

Актер Александр Домогаров закрыл профиль Instagram после того, как опубликовал запись в поддержку артиста Михаила Ефремова, который является виновником смертельного ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru 13:21
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Экономика

ВВП России в мае снизился почти на 11%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае — на 3,7%.
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Экономика

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

Ранее Сбербанк объявил о введении комиссии в один процент (но не более тысячи рублей) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания.
РИА Новости 09:21
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Политика

Армению на параде Победы в Москве представит министр обороны

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

На юге, включая курорты Крыма и Краснодарского края, температура воздуха в июле составит до +28–33 градусов, пишет RNS.
Известия 05:00
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

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В Крыму обнаружены большие объемы подземных пресных вод

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Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
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Realme перейдёт на «тёмную сторону». Новый флагман компании получит такой же дизайн, как у всех

Новый смартфон компании с каталожным номером RMX2121, который, скорее всего, выйдет на рынок под именем Realme X3 Pro, получит модуль камеры в том же дизайне, как у сотен других смартфонов 2020 года.
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Фитнес-центры смогут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 июля

"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года", - говорится в опубликованном в пятницу документе.
ТАСС 13:00
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Общество

Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Кино

Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе

iReactor 07:48
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» в 30-м туре АПЛ 19 июня

Матч 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня 19 июня на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 01:42
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