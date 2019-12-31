Общество
Lenta.ruВ России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает «Парламентская газета».
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с чего всё началось
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.Парламентская газетавчера в 16:01
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Российские парламентарии собрались вводить презумпцию согласия на посмертное донорство
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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