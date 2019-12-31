Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает «Парламентская газета».
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с чего всё началось

Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Парламентская газетавчера в 16:01

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В России может появиться презумпция согласия на донорство органов

ТАСС01:38

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

РИА Новостивчера в 22:19

В Госдуме обсудят закон о пересадке органов умерших без их предварительного согласия

URA.Ruвчера в 23:38

Российские парламентарии собрались вводить презумпцию согласия на посмертное донорство

Московский Комсомолецвчера в 23:21

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

RT на русскомвчера в 22:49

В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство

Известия00:53

Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Парламентская газетавчера в 16:01
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Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Экономика

Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году

Российские экономисты сделали прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году.
Дни.ру 01:49
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
ТАСС 01:58
Политика

«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

Санкции против подрядчиков «Северного потока-2» предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 год, который 20 декабря подписал американский президент Дональд Трамп.
РБК 02:08
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Происшествия

На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

RT на русском 02:05
Армия и оружие

Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
РИА Новости вчера в 17:37
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Газета.Ru 02:04
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Футбол

«Локомотив» убрал Коломейцева из заявки на чемпионат России

Московский "Локомотив" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Коломейцева, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

По итогам игры «Питтсбург» набрал 52 очка в 39 матчах и находится на третьем месте турнирной таблицы НХЛ.
REGNUM вчера в 23:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
ТАСС вчера в 09:47
Кино

Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»

ИА InterMedia вчера в 08:48
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Авто

В Баварии показали пикап BMW X7

Компания BMW представила концептуальный пикап, созданный на базе флагманского внедорожника марки BMW X7.
Новые автомобили 00:43
Армия и оружие

Завершаются испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»

После успешных заводских испытаний, четыре опытных образца "Коалиция-СВ" будут переданы в воинскую часть, сообщили в АО "Уралтрансмаш" (является частью НПК "Уралвагонзавод").
ГЛАС.RU 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 10:34
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Наука

Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц

EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
N+1 27 декабря в 11:00
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Мария Порошина о годовалом сыне: «Он уже поет»

В начале января 2020 года сыну Марии Порошиной Андрею исполнится годик. Актриса рассказала в интервью о том, как он растет.
ТВ Центр 02:40
Общество

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Индикатор вчера в 14:12
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