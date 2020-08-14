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В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

Повторение в России кризиса 1998 года, который стал следствием дефолта правительства перед кредиторами, не исключили эксперты. На ситуацию может повлиять вторая волна коронавируса, снижение цен на нефть и падение экономической активности.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомостивчера в 17:06
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Газета.Ru

В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ruвчера в 15:04
Труд

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Трудвчера в 14:46
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное времявчера в 10:10
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостейвчера в 10:11
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБНвчера в 10:31
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадиовчера в 09:25
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ruвчера в 09:08

Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости дня13 августа в 07:11
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Евсеев рассказал о разговоре на повышенных тонах с игроками «Уфы» в перерыве матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев признался, что в перерыве матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:2) он поговорил на повышенных тонах с игроками центра поля своей команды.
RT на русском06:25

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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В компании Toyota не собираются отказываться от седанов

В Toyota изучили статистику по продажам собственных автомобилей и выяснили, что треть клиентов компании по-прежнему выбирают седаны, и более того, эти же клиенты приходят и снова выбирают именно машины в таком типе кузова.
Tvoe-avto.com06:10