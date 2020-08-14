В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

Повторение в России кризиса 1998 года, который стал следствием дефолта правительства перед кредиторами, не исключили эксперты. На ситуацию может повлиять вторая волна коронавируса, снижение цен на нефть и падение экономической активности.