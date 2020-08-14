В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года
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Повторение в России кризиса 1998 года, который стал следствием дефолта правительства перед кредиторами, не исключили эксперты. На ситуацию может повлиять вторая волна коронавируса, снижение цен на нефть и падение экономической активности.В источнике
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По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
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