В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

Повторение в России кризиса 1998 года, который стал следствием дефолта правительства перед кредиторами, не исключили эксперты. На ситуацию может повлиять вторая волна коронавируса, снижение цен на нефть и падение экономической активности.

Игорь Николаев композитор Пока объем госдолга небольшой, но, если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года.