Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
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Согласован порядок продажи «красивых номеров»

Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.
Коммерсантъвчера в 17:03

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В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru00:00

«Ъ»: МВД и Минэкономразвития согласовали систему продажи «красивых» номеров

ТАССвчера в 23:54

В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет «Ъ»

РИА Новостивчера в 20:50

МВД и Минэкономики согласовали порядок выдачи «красивых» номеров

Коммерсантъ00:28

СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг

РБКвчера в 21:42

МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»

Газета.Ruвчера в 21:17

СМИ сообщили о согласовании ведомствами порядка продажи «красивых» автономеров

Известиявчера в 22:57
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Газета.Ru вчера в 20:56
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Происшествия

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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

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Газета.Ru 17 ноября в 06:29
Армия и оружие

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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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В восьми районах Сахалина ждут метель

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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