Общество

REGNUMREGNUMВ России согласована схема продажи красивых госномеров

В России автовладельцы смогут покупать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей через портал госсуслуг. Такая концепция была согласована МВД РФ и Министерством экономического развития РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.
Коммерсантъвчера в 17:03

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Согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru02:52

Автоэксперт оценил предложения по порядку продажи «красивых» номеров

РИА Новости04:12

ФАР предложила продавать «красивые» номера через аукцион

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Эксперт оценил перспективу введения системы продажи «красивых» автономеров

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Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров

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МВД и Минэкономики согласовали порядок выдачи «красивых» номеров

Коммерсантъ00:28

СМИ узнали схему продажи «красивых» номеров через портал госуслуг

РБКвчера в 21:42
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Армия и оружие

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В Instagram Мария Кожевникова разместила фото, на котором она запечатлена в просторном наряде, из-за чего подписчики актрисы заподозрили ее в беременности.
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Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
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