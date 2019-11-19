Общество
REGNUMВ России согласована схема продажи красивых госномеров
В России автовладельцы смогут покупать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей через портал госсуслуг. Такая концепция была согласована МВД РФ и Министерством экономического развития РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.Коммерсантъвчера в 17:03
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
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Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Музыка
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Политика
Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине
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Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Политика
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"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Общество
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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова отреагировала на слухи о беременности
В Instagram Мария Кожевникова разместила фото, на котором она запечатлена в просторном наряде, из-за чего подписчики актрисы заподозрили ее в беременности.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены: «Пыжиться не собираюсь»
Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России
Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
Общество
Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей
В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Экономика
Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний
«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
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Шоу-бизнес
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Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Происшествия
Массовая гибель птиц в Карелии продолжается
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.