Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

с чего всё началось

В России автовладельцы смогут покупать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей через портал госсуслуг. Такая концепция была согласована МВД РФ и Министерством экономического развития РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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