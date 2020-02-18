Политика

Севастополь.руСевастополь.руВ России сохранится действие украинских паспортов после 1 марта

Напомним, для поездок из России на территорию Украины украинцы по-прежнему смогут пользоваться как гражданским паспортом, так и свидетельством о рождении (для детей).
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с чего всё началось

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
ТАССвчера в 18:34

Подробнее о событии

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Известиявчера в 22:13

Россия не будет запрещать въезд украинцам по внутренним паспортам

Газета.Ruвчера в 19:19

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

RT на русскомвчера в 19:47

Внутренние паспорта Украины будут действовать в России и после 1 марта

REGNUMвчера в 19:25

МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

Коммерсантъвчера в 20:28

Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам

РЕН ТВвчера в 18:57

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

ТАССвчера в 18:34
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Армия и оружие

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
RT на русском 04:23
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
ТАСС 04:05
Здоровье

Врачи рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Врачи в Германии бьют тревогу: в стране зафиксирован рост заболеваемости глазным гриппом, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен.
MOS.news вчера в 23:21
Авто

В Россию приехали первые Geely Coolray

UsedCars.ru 15 февраля в 09:00
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Газета.Ru 02:10
Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Кино

В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»

В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
Salt Mag 16 февраля в 07:40
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
РИА Новости 02:46
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Общество

Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»

Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства.
ЗакC.Ру 03:17
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Политика

Новое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

REGNUM 03:22
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Политика

Пристайко рассказал о возможной войне между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.
RT на русском вчера в 16:38
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Наука

Новая «зеленая» технология генерирует электричество «из воздуха»

Новая экологически чистая технология, названная Air-gen, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Капитал страны вчера в 16:18
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
Биатлон

Сергей Белозеров оценил шансы Карима Халили на участие в эстафете на ЧМ по биатлону

Bookmaker-ratings.ru 03:57
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