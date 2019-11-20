Экономика
REGNUMВ России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
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Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Финансы
Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд
Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Авто
Стартовало производство обновленной Lada 4x4
С 18 ноября "АвтоВАЗ" начнет выпускать каждый день по 6 внедорожников LADA 4x4 с модернизированным салоном, но будут это серийные или предсерийные авто - пока непонятно.
Кино
Синие волосы и короткий боб с челкой: Кристина Асмус кардинально сменила имидж
Актриса предпочла длинным волосам короткий боб с челкой, а пшеничному цвету — дерзкий синий оттенок.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Политика
В Латвии запретили вещание девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии 20 ноября запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов, поскольку их бенефициаром является российский банкир Юрий Ковальчук, попавший под действие санкций ЕС, сообщает портал Delfi.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Наука
Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае
В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
Политика
Замглавы МИД Украины покинет пост из-за разногласий по поводу России
«24 канал», который приводит выдержки из программы с Зеркаль, отмечает, что на вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему дипломат не хочет остаться в ведомстве как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, она ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.