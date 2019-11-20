Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Политика Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Авто Стартовало производство обновленной Lada 4x4 С 18 ноября "АвтоВАЗ" начнет выпускать каждый день по 6 внедорожников LADA 4x4 с модернизированным салоном, но будут это серийные или предсерийные авто - пока непонятно.

Политика Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.

Политика В Латвии запретили вещание девяти российских телеканалов Национальный совет по электронным СМИ Латвии 20 ноября запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов, поскольку их бенефициаром является российский банкир Юрий Ковальчук, попавший под действие санкций ЕС, сообщает портал Delfi.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Наука Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).

Политика Замглавы МИД Украины покинет пост из-за разногласий по поводу России «24 канал», который приводит выдержки из программы с Зеркаль, отмечает, что на вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему дипломат не хочет остаться в ведомстве как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, она ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.