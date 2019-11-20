Экономика
REGNUMВ России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
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Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ
Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
Политика
Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти
Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Общество
Подорожание справок для водителей вызвало ажиотаж в России
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин на жеребьевке ЕВРО-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части ЕВРО-2020, согласно которому сборная Бельгии будет соперником команды России по группе В, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Армия и оружие
Курды извинились перед российскими военными
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ
Многолетняя ведущая телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк в интервью «Царьграду» прокомментировала возвращение Софии Ротару на российскую сцену.
Политика
Госдума разрешила Путину оставить Садовничего ректором МГУ бессрочно
Полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего истекают в декабре 2019 года, Путин дважды оставлял его на этом посту — в 2009 и 2014 годах.
Общество
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Политика
Путин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ
Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.