Экономика
iReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России
Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
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Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
На границе России и Азербайджана началась спецоперация
Правоохранительные органы Азербайджана начали на границе с Россией операцию «Граница-щит», сообщил источник в силовых структурах страны.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
Экономика
В России появится новый орган управления структурными реформами
Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Министерством экономического развития.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Политика
Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Гаджеты
Realme 5s получил 48-Мп камеру и оценён в $139
Realme 5s не сильно отличается от уже присутствующего в продаже Realme 5: новый смартфон получил улучшенный основной модуль тыльной камеры и новые варианты оформления: кристально голубой, кристально фиолетовый и кристально красный.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Политика
В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины
Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
Общество
Глава Верховного суда Татарстана оказался сторонником смертной казни
Председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов сообщил студентам Казанского федерального университета, что является сторонником отмены моратория на смертную казнь.