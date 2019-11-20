Экономика
REGNUMВ России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
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Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Культура
Мемберы BTS признались в любви друг другу
19 ноября в журнале PAPER вышло большое интервью с популярной к-поп группой BTS.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
17 ноября «Российская газета» написала об изменении правил медосвидетельствования водителей: с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми
Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Экономика
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Общество
В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Энергетика
Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии
Новая цена российского газа для Молдавии с 2020 года составит $173 за тысячу кубов, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Режиссер Гай Германика и Ксения Собчак разругались из-за абортов
Наряду с различными причинами перемен в образе Германики, по версии Собчак, ведущая озвучила возможность лоботомии и заметила, что Германика «стала православным человеком».
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Гаджеты
IFixit высоко оценили клавиатуру нового MacBook Pro
Политика
Премьер Молдавии впервые за семь лет приехал в Москву
Главе молдавского правительства Миллер описал существующие технические сценарии поставок в Молдавию, в том числе через Румынию и Болгарию.
Наука
В Денисовой пещере на Алтае нашли древнюю фигурку пещерного льва
СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН раскопали в Денисовой пещере на Алтае изготовленную из бивня мамонта фигурку пещерного льва, возраст которой – около 45 тысяч лет.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Общество
В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ
Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе.
Политика
Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским
Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Транспорт
Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут
Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.