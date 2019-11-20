Экономика

REGNUMREGNUMВ России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
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В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48

Ставка на рост

Российская газета11:22

Зеленский, зарплаты, дзюдо и не только. Главное из выступления Путина на инвестфоруме

Телеканал 360°11:06

Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

ТАСС08:27

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Владимир Путин заявил о продолжении роста экономики России

Красная весна15:45
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости 09:15
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Экономика

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК 22:00
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Армия и оружие

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости 21:04
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Происшествия

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета 20:59
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Происшествия

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3

РИА Новости 04:26
Экономика

В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
Вести.Ru 09:45
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU 16:35
Экономика

Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

Сделка с Tiffany может стать для LVMH самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. До этого владелец Louis Vuitton также приобрел бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.
Ведомости 21:02
Общество

МЧС России направит в Донбасс 92-ю колонну с гуманитарной помощью

Радио Маяк 07:49
Футбол

УЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России.
REGNUM 16:07
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия 16:55
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Политика

Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным

Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Lenta.ru 21:26
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Политика

Моралес вновь рассказал о желании вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что для возвращения в страну ему необходимы гарантии безопасности от временного правительства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22:03
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