Экономика
REGNUMВ России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
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Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
Экономика
Новосибирская область станет лидером СФО по размеру гранта в 2019 году
Новосибирская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Сибирского федерального округа.
Политика
Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Транспорт
Пассажиры смогут бесплатно перепрограммировать проездные для поездок по МЦД
Пассажиры-автомобилисты смогут воспользоваться перехватывающими парковками возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая» и «Кунцево 1». При совершении двух поездок на МЦД, в том числе одной — от ближайшей станции, стоянка будет бесплатной.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом
Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории
Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Энергетика
Brent подешевела до $60,7 за баррель
За вторник Brent подешевела на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».