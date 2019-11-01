Экономика

ФедералПрессФедералПрессПутин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

Как рассказал на форуме Владимир Путин, на фоне общемирового замедления темпов роста в России продолжает сохраняться положительная динамика. Хотя ВВП за девять месяцев 2019 года оказался меньше, чем годовой прирост в 2018 году, для второго полугодия характерно ускорение роста, отметил он.
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Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

Зеленский, зарплаты, дзюдо и не только. Главное из выступления Путина на инвестфоруме

Телеканал 360°11:06

Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

ТАСС08:27

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Владимир Путин заявил о продолжении роста экономики России

Красная весна15:45

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Технологии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК 14:20
Политика

Моралес признался в желании вернуться в Боливию

Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Газета.Ru 19:24
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Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Происшествия

Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Известия 18:06
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru 17:28
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.
РБК 18:44
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
РБК 20:27
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Транспорт

Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
ТАСС 16:03
Теннис

Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Газета.Ru 18:41
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 17:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 04:21
Политика

Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
Интерфакс вчера в 22:21
Общество

Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом информирует Novella 2000.
Bookmaker-ratings.ru 14:30
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия 16:55
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
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