Экономика
REGNUMВ России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, уменьшающий срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при его продаже, сообщает ИА REGNUM. Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет. Отметим, что речь идет о продаже единственного жилья.
Читать в источнике
Оценить303
Подробнее о событии
Показать все источники
В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры
Российская газета01 января в 04:48
Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфакс31.12.19 в 19:47
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Происшествия
При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Политика
Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Происшествия
Момент крушения самолета компании Bek Air в Алма-Ате попал на видео
Армия и оружие
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Экономика
Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам
До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Политика
Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради выступления на Coachella
Группа "Ленинград" воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Гаджеты
Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в преддверии CES 2020
В последний раз компания обновляла ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в августе прошлого года, так что на этот раз никаких кардинальных изменений не было.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Культура
Воронежцев зовут на выставку иллюстраций к «Гарри Поттеру»
Жителей и гостей столицы Черноземья пригласили на бесплатную выставку иллюстраций к произведениям английской писательницы Джоан Роулинг из цикла «Гарри Поттеру», созданных воронежской художницей Катериной Путилиной.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.