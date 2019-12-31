Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, уменьшающий срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при его продаже, сообщает ИА REGNUM. Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет. Отметим, что речь идет о продаже единственного жилья.

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

Кино Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.

Происшествия При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.

Политика Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича показала свои пышные формы В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.

Технологии В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7 Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.

Экономика Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.

Энергетика «РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Культура Воронежцев зовут на выставку иллюстраций к «Гарри Поттеру» Жителей и гостей столицы Черноземья пригласили на бесплатную выставку иллюстраций к произведениям английской писательницы Джоан Роулинг из цикла «Гарри Поттеру», созданных воронежской художницей Катериной Путилиной.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.