Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников. В целом в стране во время ограничений не работали около 15 миллионов человек. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
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В России в «нерабочий период» из-за COVID-19 сократили 680 тысяч человек

Коммерсантъвчера в 16:51

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

РИА Новостивчера в 15:50

Решетников рассказал, что в России сократили 680 тыс. работников в период карантина

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Решетников назвал количество попавших под сокращения из-за вируса россиян

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Решетников назвал количество сокращенных работников в России во время пандемии

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Названо число потерявших работу из-за коронавируса россиян

Lenta.ruвчера в 14:54

Глава Минэкономразвития назвал число уволенных работников в период самоизоляции

Говорит Москвавчера в 13:42
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Авто

Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra

Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
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Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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Президент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза

Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы.
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
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Политика

Путин призвал беречь правду о подвиге советского народа в годы ВОВ

Путин подчеркнул, что Россия не позволит "замазать" этот подвиг ложью и фальсификацией.
РЕН ТВ 07:15
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:40
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Футбол

В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о принятом в клубе решении выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
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РИА Новости 06:42
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Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России

Ране Кадыров сообщал, что у президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок.
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В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
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Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily 03:35
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В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
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Общество

В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля

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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну, что на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

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Политика

В случае перепродажи Турцией С-400 Россия может применить санкции

Россия имеет право применить против Анкары санкции, если она согласится на предложение США перепродать ей российские зенитные ракетные комплексы С-400.
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Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
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Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
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Здоровье

Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля

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Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
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Армия и оружие

МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии

"НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.
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Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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