В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников. В целом в стране во время ограничений не работали около 15 миллионов человек. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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