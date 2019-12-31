Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов сократили с 500 евро до 200 евро с 1 января. Новые правила зафиксировали в Таможенном кодексе, принятом всеми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В России сократили порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

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