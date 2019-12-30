Экономика

ИзвестияИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В РФ сократили срок владения жильём для его продажи без уплаты НДФЛ

News.ruвчера в 15:16

Налоги и льготы: законы о недвижимости, которые вступят в силу в 2020 году

КрымPRESS30.12.19 в 06:49

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

REGNUMвчера в 04:01

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

РИА Новостивчера в 03:00

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

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Какие изменения в сфере недвижимости произойдут с нового года

Бийский рабочий30.12.19 в 03:49

Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий

Общественное мнение29.12.19 в 22:45
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Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Чита.Ру вчера в 09:50
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Аргументы недели 31.12.19 в 06:12
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru 30.12.19 в 15:51
Единоборства

Райан Бейдер вызвал на бой за титул Bellator Иржи Прохазку

Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку.
Спорт-Экспресс вчера в 16:13
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
REGNUM вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Пятый канал вчера в 19:58
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 12:09
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты вчера в 07:39
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Общество

Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Autosport.com.ru вчера в 07:12
Футбол

Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

Sport24.ru вчера в 14:23
Здоровье

Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик

Как отмечает медик, из-за неправильного образа жизни человечество стало в большей мере страдать от сердечнососудистых заболеваний.
UfacityNews.ru вчера в 10:50
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
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