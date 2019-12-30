Экономика
ИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
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В Астрахани произошел пожар в жилом доме
Экономика
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Общество
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В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
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Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона
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Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
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Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»
Здоровье
Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.