Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России рухнули доходы от экспорта нефти

Экспорт нефти из России за первые четыре месяца 2020 года сократился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг уровня $30,02 миллиардов, 10 июня сообщили в Федеральной таможенной службы России.
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Доходы от экспорта нефти из России в январе - апреле упали на четверть

Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Общество

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами".
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Футбол

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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

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Алтайские школы пока не могут выдать аттестаты выпускникам

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Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

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На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
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Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

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