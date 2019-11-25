Экономика
АБНВ России сократились продажи новостроек
По информации издания, продажи новостроек за указанный период сократились в 50 регионах. Так, большинство продаж упали в Петербурге и Ленобласти. Там число зарегистрированных договоров долевого участия упало на 40% и 38% соответственно.
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с чего всё началось
В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.Коммерсантъ24 ноября в 17:44
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Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
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Общество
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Напомним, ранее аналитики ритейлера электроники "М. видео-Эльдорадо" и сотового оператора МТС разошлись во мнениях, вырос или упал российский рынок смартфонов по итогам III кв. 2019 г. МТС зафиксировал спад продаж в штуках на 1,6% и рост в деньгах на 3,4%.
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Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены
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Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
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