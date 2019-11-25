Экономика

АБНАБНВ России сократились продажи новостроек

По информации издания, продажи новостроек за указанный период сократились в 50 регионах. Так, большинство продаж упали в Петербурге и Ленобласти. Там число зарегистрированных договоров долевого участия упало на 40% и 38% соответственно.
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с чего всё началось

Новостройки растеряли покупателей

В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.
Коммерсантъ24 ноября в 17:44

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Новостройки растеряли покупателей

Коммерсантъ24 ноября в 17:44

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

В пятидесяти регионах России сократились продажи новостроек

Kazanfirst.ruвчера в 00:18

В России сократились продажи новостроек

АБНвчера в 02:43

Российские квартиры оказались невостребованными

Lenta.ru00:09

Продажи новостроек в 3-м квартале сократились на треть

Финмаркетвчера в 04:16

Цена «кусается»: продажи новостроек упали в большинстве регионов РФ

Регион onlineвчера в 03:10
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Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег

Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
News.ru вчера в 10:19
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Политика

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Футбол

На Евро-2020 вместо России может сыграть Шотландия

Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы в следующем году, если от него отстранят российскую команду.
Профиль 04:07
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Спорт

Тарасова: мы не сделали выводы с прошлой Олимпиады

Получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады, мы и тогда были без флага и гимна. А эти должностные лица ушли на высшие должности.
News.ru 05:53
Шоу-бизнес

Брэд Питт больше не скрывает роман с молодой актрисой

Брэд Питт больше не скрывает роман с молодой актрисой Брэда Питта вновь заметили в компании молодой возлюбленной.
Экспресс газета 04:08
Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие

Войска США провоцируют курдов на новые атаки в Сирии — Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вооруженные силы США провоцируют курдских боевиков на новые атаки в Сирии.
iReactor 06:06
Общество

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
RT на русском 06:05
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости 02:35
Гаджеты

Samsung впервые заработал в России на смартфонах больше, чем Apple

Напомним, ранее аналитики ритейлера электроники "М. видео-Эльдорадо" и сотового оператора МТС разошлись во мнениях, вырос или упал российский рынок смартфонов по итогам III кв. 2019 г. МТС зафиксировал спад продаж в штуках на 1,6% и рост в деньгах на 3,4%.
CNews вчера в 10:31
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета 24 ноября в 22:25
Технологии

Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены

Американские ученые во главе с Филипом Маркусом (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучившие явление, делают вывод о том, что отслаивание "хлопьев" от Большого красного пятна не означает его гибели.
РИА Новости 03:54
Общество

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Lenta.ru 00:46
Авто

Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая

Драйв 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
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