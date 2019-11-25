В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.

с чего всё началось

По информации издания, продажи новостроек за указанный период сократились в 50 регионах. Так, большинство продаж упали в Петербурге и Ленобласти. Там число зарегистрированных договоров долевого участия упало на 40% и 38% соответственно.

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