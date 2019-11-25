Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПродажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В Заполярье в 12 раз выросли продажи новостроек

Северпост02:45

В пятидесяти регионах России сократились продажи новостроек

Kazanfirst.ruвчера в 00:18

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

РИА Новостивчера в 08:01

В России сократились продажи новостроек

АБНвчера в 02:43

Российские квартиры оказались невостребованными

Lenta.ru00:09

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

Новостройки растеряли покупателей

Коммерсантъ24 ноября в 17:44
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Космос

Планеты могут формироваться вокруг черных дыр

Pravda.Ru 08:16
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

В Доминикане автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся на трассе, сообщает издание Diario Libre.
РИА Новости 15:52
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Общество

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
ТАСС 13:16
Спорт

РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года

Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.
Мир новостей 04:24
Шоу-бизнес

Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Кстати, на свадьбе присутствовала коллега Жени Огурцовой по группе «Ранетки» Елена Третьякова, которая тоже вскоре выходит замуж.
OAnews 13:13
Общество

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия вчера в 15:11
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Здоровье

Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов

Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Сахалин.Инфо 17:12
Политика

Трампа позвали на слушания по импичменту

Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.
Газета.Ru 16:30
Культура

Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»

Вечерний курьер вчера в 04:56
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

РИА Новости 12:59
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Политика

Жириновский рассказал, при каком условии Россия уничтожит Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости 18:19
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия

На Сахалине спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего мужчины

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски мужчины, пропавшего два дня назад, 24 ноября, в Корсаковском районе, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС Сахалинской области.
ТАСС 00:30
Общество

Судно с немецкими урановыми отходами встало на якорь у Кронштадта

Отмечается, что судно привезло к Петербургу 80 контейнеров с урановыми "хвостами" – отходами обогащения урана.
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Гаджеты

Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro

Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
OAnews 24 ноября в 18:11
Происшествия

Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву

Известия вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
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