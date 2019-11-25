Экономика

ТолкТолкПродажи новостроек сократились в России

По данным газеты, в третьем квартале 2019 года в стране было зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия, что более чем на 30% меньше показателя предыдущего квартала. Продажи новостроек за этот период сократились в 50 регионах.
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