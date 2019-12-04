Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11
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Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Здоровье

Диетологи установили минимальную норму потребления белка

РЕН ТВ 06:19
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

Используя технологию отслеживания глаз, ученые определи, на какую часть женской груди больше всего смотрят оба пола.
Planet Today вчера в 09:40
Армия и оружие

Контракт на модернизированные Ка-52М могут подписать в 2020 году

В холдинге «Вертолеты России» (является частью «Ростеха»), выразили надежду на получение долгосрочного контракта на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» в 2020 году.
ГЛАС.RU 05:00
Политика

Россию обвинили в «оглуплении» украинцев

По словам Компана, во всем якобы виновата царская Россия и СССР, которые столетиями «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев».
Рифей-Пермь 03:31
Политика

Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
RT на русском 09:01
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Общество

Активист Гальперин сообщил о замене условного срока на реальный

Городской суд Реутова решил заменить активисту Марку Гальперину условный срок на реальный из-за задержаний в связи с акциями протеста.
РБК 09:53
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время 07:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Кино

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года

Kinonews.ru вчера в 15:08
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Общество

Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК

РИА Новости 09:55
Авто

Вариация Ford Focus Active X Vignale пополнила ассортимент

Чтобы не растерять темп, фордовцы придумали ещё одну вариацию Фокуса, названную Active X Vignale.
Драйв 09:08
Политика

Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ», – передает ТАСС слова Гончаренко.
Взгляд.ру 05:27
Общество

Коллекторам могут окончательно запретить взимать долги за ЖКХ

В России намерены окончательно запретить коллекторам взимать долги за жилищно-коммунальные услуги, даже агентский договор не позволит им этого сделать, пишет в среду газета «Известия».
РИАМО 03:21
Авто

Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили

Руководители корейского автомобильного концерна Hyundai заявили о том, что планируют инвестировать в производство электрифицированных машин более 17 млрд долларов.
Car.ru 01:50
Армия и оружие

Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:52
Футбол

«Ахмат» оштрафован за использование микрофона на матче с «Рубином»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, наложенных на грозненский "Ахмат" за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:1).
Чемпионат 06:17
Футбол

Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Metaratings вчера в 15:22
Культура

Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Актуальные Новости 00:19
Музыка

Объявлена самая популярная песня года

Музыкальный сервис Shazam поделился информацией о том, какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году.
Lenta.ru 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
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