Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Политика

В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:42
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Германия выслала двух сотрудников российского посольства

МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, говорится на официальной странице ведомства в Тwіттеr.
Ведомости 06:35
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Гаджеты

Huawei начала выпускать смартфоны без американских комплектующих

В смартфонах Huawei линейки Mate 30 нет американских комплектующих.
Ведомости вчера в 13:36
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

The GEEK вчера в 00:55
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 06:17
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал, почему не переносит родителей Фриске

Дмитрий Шепелев на YouTube-канале Ксении Собчак рассказал о сложных отношениях с родственниками Жанны Фриске.
Московский Комсомолец 05:44
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Единоборства

Руис высказался о тактике на бой с Джошуа

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Газета.Ru вчера в 10:00
Хоккей

«Сибирь» и «Авангард» объявили составы на матч в Новосибирске

Чемпионат 06:35
Политика

Зеленский хочет провести обмен удерживаемыми лицами до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами.
REGNUM 06:28
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Экономика

Владельца «Пятерочки» обвинили в неуплате налогов на 1,4 млрд рублей

Федеральная налоговая служба доначислила 1,4 млрд рублей крупнейшему продуктовому ритейлеру X5 Retail Group.
Моллы.Ru 00:18
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура 02 декабря в 12:21
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Космос

Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»

4 декабря 2019 года NASA проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам революционной миссии агентства по «прикосновению» к Солнцу – «Parker Solar Probe».
Ин-спейс.ру вчера в 01:13
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Авто

Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии

"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Новые автомобили 02 декабря в 20:26
Общество

Высший суд ЕС отклонил жалобу PGNiG на приостановку решения по доступу к OPAL

Высший суд Евросоюза отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к газопроводу OPAL.
Взгляд.ру 04:30
Происшествия

Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
ТАСС вчера в 14:11
Гаджеты

Qualcomm создала подэкранный сканер отпечатка сразу для двух пальцев

Qualcomm представила новую версию ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев.
Crypto-News 03:30
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
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