Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России упали продажи водки и вина

ФедералПресс00:26

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Стало известно, как изменилось отношение россиян к вину и водке в 2019 году

Вечерняя Москвавчера в 23:15

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Общество

С 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки

С 1 января 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
RT на русском вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Происшествия

Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
ТАСС вчера в 14:11
Технологии

Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса

Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Ридус вчера в 10:41
Наука

У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца

Американские палеонтологи пришли к выводу, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
МИР 24 30 ноября в 17:04
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета вчера в 07:35
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК вчера в 18:48
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Киберспорт

Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major

Dota2.ru вчера в 14:22
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
Российская газета 00:31
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Карлсон набрал три очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе»

Между первым и третьим голами «столичной» команды прошло три минуты и одна секунда. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Чемпионат вчера в 23:19
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Политика

В Республике Алтай завершили формирование правительства

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти.
ТАСС вчера в 09:45
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Ведомости 00:30
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Политика

Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к «возвращению» Крыма Киеву.
Известия вчера в 22:50
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Политика

В США не заметили эффекта от санкций против России

В Сенате США возникла диксуссия о том, чего государство может добиться санкциями.
Росбалт вчера в 17:54
Кино

Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»

30 ноября в Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Война токов».
Passion.ru 01 декабря в 03:24
Происшествия

Отец семейства в Татарстане зарезал бывшую жену и двух детей

Как стало известно РЕН ТВ, в Татарстане мужчина в состоянии опьянения устроил поножовщину.
РЕН ТВ 02 декабря в 22:29
Хоккей

Кучеров признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Космос

На Сатурне нашли новый тип штормов

N+1 29 ноября в 19:01
Происшествия

Жившая 11 лет взаперти девушка из Усть-Катава рассказала о матери

Напомним, об истории троих детей из Усть-Катава, которых мать 11 лет держала взаперти, стало известно в ноябре.
АиФ Челябинск 00:35
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google, но и ее Huawei может заменить на собственную HarmonyOS.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
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