Экономика
Газета.RuВ России сократились продажи вина и водки
В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.
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В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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Стало известно, как изменилось отношение россиян к вину и водке в 2019 году
Вечерняя Москвавчера в 23:15
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