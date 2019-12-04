Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Стало известно, как изменилось отношение россиян к вину и водке в 2019 году

Вечерняя Москвавчера в 23:15

В России упали продажи водки и вина

ФедералПресс00:26

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Кейт Бекинсейл удивила поклонников фотографией в купальнике

Bimru.ru вчера в 23:05
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews 02 декабря в 13:15
Политика

Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° вчера в 17:57
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Ведомости 00:30
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Гаджеты

Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
iXBT.com вчера в 16:12
Происшествия

СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Известия 00:25
Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
RT на русском вчера в 23:49
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru 02 декабря в 06:48
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости вчера в 20:45
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport 02 декабря в 09:17
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Здоровье

Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»

Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Алтайская правда вчера в 23:56
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:01
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Гаджеты

Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о пополнении серии P300 для настольных ПК 3,5-дюймовыми жесткими дисками емкостью 4 ТБ и 6 ТБ.
CNews вчера в 04:23
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 01 декабря в 04:27
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Футбол

Черчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020.
Московский Комсомолец вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru 02 декабря в 09:00
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
ГЛАС.RU вчера в 17:14
Общество

Из «Магнита» уволились сразу пять топ-менеджеров

Сразу пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» ушли из компании. Об этом узнали «Ведомости» от осведомленного источника.
БИЗНЕС Online 00:13
Политика

Лукашенко озаботился началом нового силового передела планеты

Иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты.
News.ru вчера в 10:49
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