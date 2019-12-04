В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.

с чего всё началось

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Такском", который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.

В России сократились продажи вина и водки

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