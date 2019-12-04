Общество
REGNUMВ России сократились продажи водки и вина
В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Авто
С 1 января для водителей России введут новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Происшествия
На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
Происшествия
Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
Вчера телеканал Music Box собрал звезд, чтобы вручить награды в различных номинациях.
Футбол
Сестра Роналду отругала ван Дейка за шутку про Криштиану
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Большегруз обрушил мост под Иркутском
Под тяжестью большегруза вечером 3 декабря обрушился мост, которые проложен через реку Макаровка в Иркутской области.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Политика
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
В омском детском саду елку установили на потолке
Армия и оружие
В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Хоккей
Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Общество
В «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки
Живая елка, купленная на Новый год, меньше вредит природе, чем искусственное дерево. Об этом заявили в «Роскачестве».
Футбол
Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.