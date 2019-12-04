Общество

REGNUMREGNUMВ России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Авто

С 1 января для водителей России введут новые штрафы

Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Происшествия

На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

Вчера телеканал Music Box собрал звезд, чтобы вручить награды в различных номинациях.
StarHit.ru вчера в 17:00
Футбол

Сестра Роналду отругала ван Дейка за шутку про Криштиану

Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 02 декабря в 10:14
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 17:32
Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Российская газета вчера в 12:33
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Большегруз обрушил мост под Иркутском

Под тяжестью большегруза вечером 3 декабря обрушился мост, которые проложен через реку Макаровка в Иркутской области.
Газета.Ru 00:00
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 02 декабря в 12:38
Общество

В омском детском саду елку установили на потолке

Новый Омск вчера в 23:00
Армия и оружие

В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ru вчера в 14:23
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Ведомости 01:28
Хоккей

Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»

Sportbox.RU вчера в 23:02
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года

Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Игромания.ру вчера в 17:45
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Общество

В «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки

Живая елка, купленная на Новый год, меньше вредит природе, чем искусственное дерево. Об этом заявили в «Роскачестве».
Известия 00:57
Футбол

Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Нева Спорт 01:06
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