Экономика

REGNUMREGNUMВ России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Политика

В НАТО допустили включение Китая в договор о контроле за вооружениями

РИА Новости 09:03
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Хоккей

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме

Чемпионат 08:55
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс 04:31
Шоу-бизнес

Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике

Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Lenta.ru 03:17
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Политика

В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
РИА Новости 09:29
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 02 декабря в 04:17
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Гаджеты

Эксперт уличил Apple в слежке за владельцами iPhone 11

Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без их согласия.
Известия 09:27
Авто

С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России

Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
SpeedMe вчера в 03:14
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Омске

Загорелась ёмкость с бутиленом.
Говорит Москва 05:58
Общество

Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Коммерсантъ 04:37
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:45
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
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