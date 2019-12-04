Экономика
REGNUMВ России сократились продажи водки и вина
В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Футбол
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Политика
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Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок
Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Гаджеты
Эксперт уличил Apple в слежке за владельцами iPhone 11
Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс обвинил Apple в сборе данных о местоположении владельцев iPhone 11 Pro без их согласия.
Авто
С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Омске
Загорелась ёмкость с бутиленом.
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".