Экономика

REGNUMREGNUMВ России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Коммерсантъ 06:49
Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Новое время - The New Times 08:21
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865

Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
MobiDevices 07:39
Гаджеты

Realme X2 Pro c 64-Мп камерой выходит в России

В России состоялась презентация флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебютировавшего в Китае в октябре этого года.
MobiDevices 08:53
Политика

В Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что что отказ в американских визах делегации из России бьет по двусторонним отношениям и не останется без ответа.
Газета.Ru 06:24
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Происшествия

Несовершеннолетний туляк стал жертвой священника-педофила

Установлено, что отец Никон совращал мальчиков прямо в алтаре храма. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток из Тульской области.
Первый Тульский 04:54
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Политика

Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США

Позиция США по действиям в рамках НАТО заставляет остальных членов альянса задуматься о пересмотре его системы равновесия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Взгляд.ру 10:42
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 08:41
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru 08:09
Футбол

Суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы

Футбольного болельщика привлекут к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.
Piter.tv 10:21
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва 10:01
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Авангардом».
RT на русском 10:25
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС вчера в 06:46
Футбол

Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Евро-футбол.ру 07:18
Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 09:47
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России

Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
News.ru 02 декабря в 02:50
Авто

С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное