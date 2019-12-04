Экономика

REGNUMREGNUMВ России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31
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Происшествия

В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

РИА Новости 01:33
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Происшествия

В Оренбуржье назвали причину ДТП с четырьмя погибшими

Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека.
REGNUM 01:39
Происшествия

Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Русская Планета 02 декабря в 00:29
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг

Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
Аргументы недели вчера в 04:36
Экономика

ЦБ выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков

Банк России считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков пока преждевременно, но может быть предусмотрено в будущем.
ТАСС вчера в 18:52
Наука

Мышей научили вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя

Американские ученые отработали на мышах новый способ борьбы с алкогольной зависимостью — блокировать фермент альдегиддегидрогеназу избирательно в печени.
N+1 вчера в 13:01
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
RT на русском вчера в 12:56
Здоровье

Красноярские хирурги вылечили бесплодие у женщины

ДЕЛА.ru 02 декабря в 23:24
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 02 декабря в 00:43
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии

В Московской области на трассе М1 в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.
RT на русском вчера в 18:16
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM вчера в 01:38
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 23:22
Экономика

Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Forbes вчера в 14:23
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 02 декабря в 05:21
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Политика

США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации

США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам - на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.
Газета.Ru 01:29
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Общество

Ёлку прибили к потолку в омском детском саду

Evo-rus.com вчера в 23:30
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