Экономика
REGNUMВ России сократились продажи водки и вина
В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
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В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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Происшествия
В Оренбуржье назвали причину ДТП с четырьмя погибшими
Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека.
Происшествия
Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг
Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
Экономика
ЦБ выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков
Банк России считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков пока преждевременно, но может быть предусмотрено в будущем.
Наука
Мышей научили вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя
Американские ученые отработали на мышах новый способ борьбы с алкогольной зависимостью — блокировать фермент альдегиддегидрогеназу избирательно в печени.
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
Здоровье
Красноярские хирурги вылечили бесплодие у женщины
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии
В Московской области на трассе М1 в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»
Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов
Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards
Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Политика
США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации
США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам - на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Общество