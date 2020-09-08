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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Во втором квартале число используемых пластиковых карточек сократилось на 4,5 млн штук. Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3% -- до 190,3 млн. Последний раз подобное снижение было только в 2015 году: тогда в первом квартале число используемых карт упало на 4 млн.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банк России заявил о рекордном сокращении используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Известия

В России все чаще стали отказываться от банковских карт

Известия19:22
РИА Новости

Банк России заявил о рекордном сокращении используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21

Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую свой паспорт

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.
Интерфаксвчера в 15:22

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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