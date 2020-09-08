Во втором квартале число используемых пластиковых карточек сократилось на 4,5 млн штук. Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3% -- до 190,3 млн. Последний раз подобное снижение было только в 2015 году: тогда в первом квартале число используемых карт упало на 4 млн.

С чего всё началось Банк России заявил о рекордном сокращении используемых банковских карт Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. РИА Новости 17:10