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РИА Новости
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Известия

В России всё чаще стали отказываться от банковских карт

Известия19:22
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

РИА Новости17:10

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM7 сентября в 01:42