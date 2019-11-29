Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России сократилось число киберпреступлений

Общая сумма ущерба от троянов для Android составила 110 млн рублей, Показатель снизился на 42%. Хищения при использовании финансового фишинга составили 87 млн рублей, эта сумма также сократилась на 65%.
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с чего всё началось

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.
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В России уменьшилось количество киберпреступлений

Москва 2403:21

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

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