Экономика
ГЛАС.RUВ России сократилось число киберпреступлений
Хищения при использовании финансового фишинга составили 87 млн рублей, эта сумма также сократилась на 65%. Больше всего вреда принесла социальная инженерия, данный метод используется при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях и звонков мошенников с применением отлично выстроенных скриптов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.ТАССвчера в 23:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак
Банки.рувчера в 23:02
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа
Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
Происшествия
Полиция сообщила об инциденте на Лондонском мосту
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Кино
В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, сообщило BFMTV.
Здоровье
Из-за сбоя системы больницы Челябинской области сковали очереди
В компьютерной системе «Барс» произошёл сбой, из-за чего медучреждения Челябинской области потеряли возможность выдавать электронные талоны и заполнять электронные карты.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии
Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Армия и оружие
Украина собьет российские дроны из «Бука»
Про "Форпост" точно ничего не сообщалось, но год назад зенитчики ВСУ уверяли, что сбили российский "Орлан-10", который якобы собирал данные по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Политика
Новак ответил на предложение Украины выплатить долг газом
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона готова рассмотреть выплату "Газпромом" трех миллиардов долларов, которы присудил арбитраж, газом.
Автоспорт
Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Политика
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Политика
Саммит «нормандской четверки» пройдет в Елисейском дворце
Местом проведения саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.