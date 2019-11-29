Экономика
ГЛАС.RUВ России сократилось число киберпреступлений
Общая сумма ущерба от троянов для Android составила 110 млн рублей, Показатель снизился на 42%. Хищения при использовании финансового фишинга составили 87 млн рублей, эта сумма также сократилась на 65%.
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с чего всё началось
Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.ТАССвчера в 23:46
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Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак
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