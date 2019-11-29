Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.

с чего всё началось

Общая сумма ущерба от троянов для Android составила 110 млн рублей, Показатель снизился на 42%. Хищения при использовании финансового фишинга составили 87 млн рублей, эта сумма также сократилась на 65%.

Киберспорт S1mple отказался от партнерства с Twitch Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.

Авто «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada 4x4 25 ноября в полдень по Москве компания "АвтоВАЗ" приступила к серийному выпуску обновленного LADA 4x4.

Транспорт Собянин дал старт движению по новому мосту через шлюз Канала Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу дал старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз №9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).

Политика Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Политика В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Кремль прокомментировал ситуацию с украинским транзитом и «Потоками» Оценивать перспективы транзита российского газа через Украину с 1 января преждевременно, ведутся переговоры при посредничестве Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Технологии В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.