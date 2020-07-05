Экономика
КоммерсантъВ России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК. По данным EY, в 2018 году доля европейских инвестиций в экономику России составляла 48%, а в 2019 году — 60%.
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с чего всё началось
Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Общество
На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Политика
Иностранных студентов не пустят в США в случае дистанционного обучения
В случае, если все вузы Соединенных Штатов перейдут на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, иностранных студентов не пустят в страну.
Свободная Пресса 19:53
Общество
Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
Общество
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов напомнил о том, какие новеллы появились в нормативных актах, регулирующих оплату коммуналки в связи с пандемией.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Киберспорт
Devolver и Flying Wild Hog анонсировали экшен Shadow Warrior 3
Все ожидали этого только на шоу Devolver Direct 11 июля, но разработчики решили приятно удивить поклонников ранним анонсом: компания Devolver Digital и студия Flying Wild Hog представили Shadow Warrior 3 для ПК.
3DNews 13:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Футбол
Федотов подверг критике назначение судьи Москалёва на матч «Спартак» — «Тамбов»
Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3).
RT на русском 16:58
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Культура
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе
Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46