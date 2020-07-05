Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК. По данным EY, в 2018 году доля европейских инвестиций в экономику России составляла 48%, а в 2019 году — 60%.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03
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Общество

На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 06:50
29
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
642
Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском 18:57
4
Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
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Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
309
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
28
Происшествия

В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Политика

Иностранных студентов не пустят в США в случае дистанционного обучения

В случае, если все вузы Соединенных Штатов перейдут на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, иностранных студентов не пустят в страну.
Свободная Пресса 19:53
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу шести вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы

News.ru 16:59
1
Общество

Число опустевших домов растет в Болгарии

Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
11
Общество

Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов напомнил о том, какие новеллы появились в нормативных актах, регулирующих оплату коммуналки в связи с пандемией.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
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Киберспорт

Devolver и Flying Wild Hog анонсировали экшен Shadow Warrior 3

Все ожидали этого только на шоу Devolver Direct 11 июля, но разработчики решили приятно удивить поклонников ранним анонсом: компания Devolver Digital и студия Flying Wild Hog представили Shadow Warrior 3 для ПК.
3DNews 13:36
1
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
1,3K
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
37
Футбол

Федотов подверг критике назначение судьи Москалёва на матч «Спартак» — «Тамбов»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3).
RT на русском 16:58
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
11
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Культура

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Шоу-бизнес

Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе

Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Политика

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
171
Общество

Сайт Tesla обвалился под натиском желающих купить шорты c логотипом

Известия 08:18
23
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
653
Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
26
Армия и оружие

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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