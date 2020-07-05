Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

с чего всё началось

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК. По данным EY, в 2018 году доля европейских инвестиций в экономику России составляла 48%, а в 2019 году — 60%.

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