Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
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Футбол

Чемпионов «Зенита» встретили в Петербурге с файерами и кричалками

Gazeta.SPb 00:28
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Здоровье

На Украине зафиксировали минимальный за три недели суточный прирост заразившихся COVID-19

Украинские медики за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавируса, что стало самым низким показателем за последние три недели.
ТАСС 02:42
Культура

Умер композитор Эннио Морриконе

Вести.Ru 03:09
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Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Общество

Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
1
Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
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Здоровье

Для размещения больных коронавирусом в Свердловской области задействовали койки из федерального резерва

«Из-за отказа учреждений раскрывать информацию можно назвать лишь примерное число свободных коек в федеральном резерве — из 125 свободно не более 53 мест», — пишет портал 66.ру.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:58
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
17
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,6K
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
82
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
1
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 02.07.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 16:36
Политика

Путин назвал принятие поправок к Конституции правильным шагом

Глава РФ Владимир Путин выразил уверенность, что принятие поправок к Конституции — правильный шаг.
Аргументы и Факты вчера в 07:33
26
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,5K
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены

Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой.
Вечерняя Москва 01:37
7
Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
570
Политика

Козак: Позиция Киева не дала договориться о статусе Донбасса в Берлине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com 04 июля в 15:20
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Lenta.ru вчера в 21:48
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Гаджеты

Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone

Американская компания решила спросить у своих поклонников, нужно ли им в комплекте с iPhone зарядное устройство и наушники.
Astera вчера в 11:29
16
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
560
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28
947
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru вчера в 09:47
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Общество

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
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Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
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