Экономика
Интермонитор.руВ России сократилось количество займов «до зарплаты»
В 3-м квартале 2019 года отмечается резкое (на 20%) сокращение числа займов, выданных на короткий срок, так называемых займов «до зарплаты». Сокращение наблюдается по сравнению с числом займов во 2-м квартале, сообщает портал банки.ру со ссылкой на данные ОКБ (Объединенного кредитного бюро).
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Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.РБКвчера в 00:00
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