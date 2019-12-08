Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

с чего всё началось

В 3-м квартале 2019 года отмечается резкое (на 20%) сокращение числа займов, выданных на короткий срок, так называемых займов «до зарплаты». Сокращение наблюдается по сравнению с числом займов во 2-м квартале, сообщает портал банки.ру со ссылкой на данные ОКБ (Объединенного кредитного бюро).

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