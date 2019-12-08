Экономика

Интермонитор.руИнтермонитор.руВ России сократилось количество займов «до зарплаты»

В 3-м квартале 2019 года отмечается резкое (на 20%) сокращение числа займов, выданных на короткий срок, так называемых займов «до зарплаты». Сокращение наблюдается по сравнению с числом займов во 2-м квартале, сообщает портал банки.ру со ссылкой на данные ОКБ (Объединенного кредитного бюро).
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В России резко сократилось количество самых коротких займов «до зарплаты»

Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.
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Известия вчера в 18:28
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Вести ПК в Воронеже 09 декабря в 03:11
Политика

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Политика

Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

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Армия и оружие

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Политика

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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
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Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
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