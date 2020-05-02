Москва, 2 мая 2020, 13:06 — REGNUM В России производство бензина в апреле сократилось на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. Так, в апреле было произведено 2,5 млн тонн бензина.

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Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,4K

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