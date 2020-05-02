Экономика

REGNUMREGNUMВ России сократилось производство бензина

Москва, 2 мая 2020, 13:06 — REGNUM В России производство бензина в апреле сократилось на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. Так, в апреле было произведено 2,5 млн тонн бензина.
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Россия в апреле сократила производство бензина на 21,2 процента

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В России сократилось производство бензина

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Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

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Общество

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Общество

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Сегодня, 1 мая, Роспотребнадзор сообщает о 44 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах Ленинградской области за последние сутки.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 05:30
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Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
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Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

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Здоровье

Врач-отоларинголог назвал основной признак заболевания коронавирусом

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал основной признак заболевания коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 07:22
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Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Футбол

Софийский ЦСКА поможет экс-форварду «Спартака»

Софийский ЦСКА окажет помощь нападающему Денису Давыдову, который застрял в Болгарии и не может вернуться в Россию, передает dsport.bg Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному соглашению, однако, по информации источника, ЦСКА будет оказывать помощь бывшему форварду, несмотря на на отсутствие соглашения.
Газета.Ru 05:21
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Общество

В Ставрополе прощаются с мэром Андреем Джатдоевым

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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников напомнил о вирусе, который убивает миллион человек в год.
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Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса

Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечится 131 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
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Ученые нашли природное средство от похмелья

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Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
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