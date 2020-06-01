Экономика
Lenta.ruВ России сократился объем ипотечных кредитов
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился по сравнению с мартом на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей.
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Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%
Будущее России. Национальные проекты02:51
Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России
Rambler News Serviceвчера в 05:54
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Общество
Кинотеатры в России могут открыть в середине июля
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.
RT на русском 06:23
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина во время штурма квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина во время штурма квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Энергетика
Как могут измениться цены на нефть летом
Во вторник, 2 июня, цена на нефть марки Brent впервые за почти три месяца превысила $39 за баррель.
RT на русском 05:11
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Космос
Блестящего динозавра запустил в космос SpaceX
В субботу SpaceX отправил свой самый ценный груз в космос: двух астронавтов NASA и плюшевую игрушку динозавра с блестками Это впервые, когда коммерческий космический корабль доставил людей в космос, и впервые астронавты стартовали из США после окончания программы «Спейс шаттл» девять лет назад.
Курьер. Среда. Бердск 02:27
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Хищение 2700 вагонов зерна на Украине списали на мышей
Портал "ЕАdаіlу" сообщает, что советник главы украинского МВД Михаил Апостол рассказал в соцсети о выявленной недостачи 2700 вагонов зерна на общую сумму в 800 миллионов гривен.
Новостной фронт 05:02
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Политика
Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Российская газета 04:50
Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Вести.Ru вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Волга-Медиа 05:48
Кино
Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора
Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25