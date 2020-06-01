Экономика
Lenta.ruВ России сократился объем ипотечных кредитов
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился по сравнению с мартом на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей.
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Средняя сумма выданного в России ипотечного кредита в апреле сократилась на 8%
Будущее России. Национальные проекты02:51
Аналитики сообщили о снижении среднего размера ипотечного кредита в России
Rambler News Serviceвчера в 05:54
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве
В результате власти регионов получили право устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств», приостанавливать работу организаций любой формы собственности, вводить иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
РБК 05:22
Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России не окажет существенного влияние на явку при голосовании по поправкам в Конституцию.
REGNUM 05:33
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости 31 мая в 20:08
Наука
Китайские учёные сообщили о прорыве в разработке чипов на углеродных нанотрубках
Учёные смогли воспроизвести на 100-мм кремниевой пластине параллельные массивы углеродных нанотрубок с плотностью 120 шт. на один микрон.
3DNews 03:20
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Армия и оружие
ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34
Военно-воздушные силы РФ приобретут Су-34.
Политическая Экспертиза вчера в 14:03
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по Конституции
Роспотребнадзор разработал рекомендации избирательным комиссиям для подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке к Конституции.
FlashNord 06:10
Путешествия
Здравницы Кубани за сутки приняли более тысячи отдыхающих
Российская газета 04:09
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью
Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года.
ТАСС 06:02
Общество
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В России выявили 8,8 тыс. новых зараженных коронавирусом
С 30 мая суточный прирост зараженных в России вновь повысился до 9 тыс. человек (9,3 тыс. выявили 31 мая), хотя в течение шести дней (с 24 по 29 мая) этот показатель был на уровне 8 тыс. В Москве число заболевших увеличилось до 185,3 тыс. За сутки в столице обнаружили 2,2 тыс. новых случаев, при этом почти половина зараженных (42,3%) в возрасте 18 – 45 лет.
РБК 04:33
Происшествия
Бойцы спецназа застрелили россиянина после штурма его квартиры
В Екатеринбурге проводится проверка в связи с применением оружия бойцами спецназа во время штурма квартиры, в результате чего был застрелен ее хозяин.
Lenta.ru вчера в 09:41
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Армия и оружие
Кедми назвал абсолютные мишени для России во время конфликта с НАТО
Европейцы понимают, что ядерное оружие не защитит их. Напротив, они станут абсолютной мишенью для удара при атомном конфликте России с НАТО.
HotGeo 02:19
Армия и оружие
Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2
Как сообщило Управление артиллерийских заводов Индии, минобороны страны одобрило закупку 156-ти единиц боевых машин пехоты БМП-2.
Военное дело 04:51
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Происшествия
В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки
Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12