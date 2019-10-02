Общество
ГЛАС.RUВ России сократился рынок интернет-пиратства
Аналитики компании «Group-IB» прогнозируют, что по итогам 2019 году рынок интернет-пиратов снизится на 27% и в денежном выражении составит 65,3 млн. долларов. Они также подчеркнули, что расцвет пиратства произошел в 2016 году, когда доходы нелегалов увеличились в два раза, до 62 млн. долларов.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.Коммерсантъ05:02
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Авто
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В 2020 году в России может появиться новая марка недорогих автомобилей родом из Вьетнама.
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Общество
Россиянина с десятью тиграми задержали в Польше
Футбол
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Политика
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Спорт
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Fiat Chrysler может объединиться с PSA
Экономика
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