Общество
Журналистская правдаВпервые за пять лет в России сократился рынок интернет-пиратства
Рынок интернет-пиратства в РФ в 2019 году впервые за пять лет сократился – до 63,5 млн. долларов. Согласно сведениям международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в России впервые с 2014 года сократился уровень интернет-пиратства.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.Коммерсантъ05:02
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