с чего всё началось

Аналитики компании «Group-IB» прогнозируют, что по итогам 2019 году рынок интернет-пиратов снизится на 27% и в денежном выражении составит 65,3 млн. долларов. Они также подчеркнули, что расцвет пиратства произошел в 2016 году, когда доходы нелегалов увеличились в два раза, до 62 млн. долларов.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду "Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.

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Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.

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Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Политика Путин поручил разобраться с пенсиями для многодетных матерей-опекунов Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.

Шоу-бизнес Тарасов назвал настоящую причину развода с Бузовой Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причине, по которой он развёлся с Instagram-дивой и поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Политика На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности Новый состав Верховной рады проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для начала его уголовного преследования.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Политика Болгария отказала в визе российскому дипломату Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.

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