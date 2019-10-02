Общество
ГЛАС.RUВ России сократился рынок интернет-пиратства
Аналитики компании «Group-IB» прогнозируют, что по итогам 2019 году рынок интернет-пиратов снизится на 27% и в денежном выражении составит 65,3 млн. долларов. Они также подчеркнули, что расцвет пиратства произошел в 2016 году, когда доходы нелегалов увеличились в два раза, до 62 млн. долларов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.Коммерсантъ05:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Хоккей
Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком
Омский хоккейный клуб «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.
Омскрегион 06:10
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Политика
Путин поручил разобраться с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
Политика Сегодня 07:23
Шоу-бизнес
Тарасов назвал настоящую причину развода с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причине, по которой он развёлся с Instagram-дивой и поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
78.ru 29 октября в 13:49
Политика
На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности
Новый состав Верховной рады проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для начала его уголовного преследования.
РБК 07:59
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
Lenta.ru вчера в 12:19
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Армия и оружие
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
РИА Новости 09:09
Футбол
Глушаков высказался о своем голе с центра поля
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ноябре
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в ноябре в российских регионах.
Газета.Ru 08:54
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Политика
Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда
Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны.
REGNUM 08:42
Наука
Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
Российские дороги предложили укреплять специальным покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Алтайская правда вчера в 00:56
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27