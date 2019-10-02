Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России сократился рынок интернет-пиратства

Аналитики компании «Group-IB» прогнозируют, что по итогам 2019 году рынок интернет-пиратов снизится на 27% и в денежном выражении составит 65,3 млн. долларов. Они также подчеркнули, что расцвет пиратства произошел в 2016 году, когда доходы нелегалов увеличились в два раза, до 62 млн. долларов.
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с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ05:02

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Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

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Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

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Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

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Эксперты: рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

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Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

РИА Новости02:05

Доходы российских интернет-пиратов упали

Lenta.ru02:03

Интернет-пираты потеряли четверть российского рынка

Ведомости02:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

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Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

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РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

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Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Киберспорт

В Steam появятся игры Electronic Arts

Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru 29 октября в 14:14
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Хоккей

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Чемпионат 05:01
Наука

Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака

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Экономика

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РБК вчера в 23:26
Общество

AliExpress начал доставку в «Пятерочки»

Крупнейший в России маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group.
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Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Здоровье

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В октябре 2019 года в рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Сахалинской области ФГБУ Сахалинская МВЛ проведено 93 мониторинговых исследования проб биологического материала от домашних свиней на наличие вируса африканской чумы свиней.
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Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Шоу-бизнес

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Меган обвинили в неблагодарности. В разгар этого скандала, как говорит Фил Дампир, Миддлтон позвонила Маркл и выразила ей слова сочувствия.
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Общество

На белорусской границе 10 тигров бросили умирать в грузовике

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Компания Xiaomi опубликовала на собственной площадке для краудфандинга проект «умной» подушки со встроенным массажёром, стереодинамиками и системой подогрева.
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Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
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Игры

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До выхода ПК-версии Red Dead Redemption 2 осталось всего пять дней, и Rockstar решила, что пришла пора выпустить сюжетный релизный трейлер, который демонстрирует игру в 4K и при 60 fps.
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Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Политика

Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
Авто

Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

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Путин возмутился экономией на зарплате санитарок

Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 10:06
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
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