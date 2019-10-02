Закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке, вступил в силу в России со 2 октября.

с чего всё началось

В России 2 октября вступил в силу закон, который сокращает необходимый трудовой стаж для получения гражданства, сообщает «РИА Новости».

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

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