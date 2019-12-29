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РИА НовостиВ России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
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Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфаксвчера в 19:47
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